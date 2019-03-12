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عنوانُ المرحلة: البناءُ على الايجابيات، والاستثمارُ في عوامل القوّة، والاندفاعُ قُدماً نحو تحقيقِ أهدافٍ طالما انتظرها اللبنانيون...

الجزء الأول من العنوان، أيْ البناء على الايجابيات، تجلَّى بأبهى حُلَّةٍ اليوم من خلال الكلام الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا، متجاوزاً ما اعترض الطريقَ من مَطباتٍ في الأيام الفائتة، سواءْ على مستوى تشكيل الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل الثالث، أو في قضية الحسابات المالية...

أما الجزء الثاني، أي الاستثمار في عوامل القوة، فيتلمَّسُه الناس يوماً بعد يوم من خلال الإصرار الواضح لدى اركان الدولة على عدم اضاعةِ مزيدٍ من الوقت واقتناص الفرصةِ السانحة دولياً، على أمَلِ تحقيقِ نقلةٍ نوعية، بتسديدِ أهدافٍ ضرورية في مرمى النزوح والفساد والاقتصاد...

فعلى خط النزوح، تشديدٌ اضافي من رئيس الجمهورية اليوم على مبدأ العودة الآمنة، واستشهادٌ برئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بعد زيارته لسوريا، حيث قال: إنهم يعيشون في ظروفٍ مُطَمْئنة. وفي هذا المجال، اُضيفت اليوم اشارةٌ لافتة لرئيس الحكومة عن سعيٍ الى تطوير الموقف خلال مؤتمر بروكسل...

وعلى جبهة الفساد، فكلامٌ لا لَبسَ فيه على تفاهُمٍ رئاسيٍ يقضي بمتابعة القتال حتى النهاية، وعدمِ تغطيةِ أيّ مرتكب، والاحتكام الى العدالة لا الكيدية، في سبيل إحقاق الحق...

اما اقتصادياً، فخطوةٌ اماراتية مرتقبة بعد الخطوة السعودية التي قضت برفع الحَظر عن سفر المواطنين السعوديين الى لبنان، ما سيكونُ له انعكاسٌ واضح بدأت ملامحُه بالظهور سياحياً خلال الايام القليلة الفائتة.