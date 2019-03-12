الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة اجواء زيارته للسعودية وتحضيرات مؤتمر بروكسل. رئيس الحكومة: موقفي والرئيس عون واحد من ملف الفساد والرئيس بري يدعمنا ولا غطاء لاي مرتكب كائنا من كان

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الرئيس الحريري: رئيس الحكومة يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل

ولا اريد للغط السياسي ان يحصل

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اكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم ان موقفه والرئيس عون واحد من ملف مكافحة الفساد "ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدعمنا فيه"، وانه لن يكون هناك من غطاء لاي مرتكب كائنا من كان، لافتا الى ان جميع الافرقاء السياسيين يعملون بايجابية لحل كل الامور من دون تسييس.

وشدد على ان رئيس الوزراء يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل ويتحدث باسمه. وقال "حصل لغط في هذا الموضوع، وانا لا اريد للغط السياسي ان يحصل، وهذا الملف ممنوع ان يكون هناك خلاف سياسي فيه".



تصريح الرئيس الحريري

وبعد اللقاء، صرح الرئيس الحريري للصحافيين فقال:

" رغبت بلقاء رئيس الجمهورية بعد عودتي من المملكة العربية السعودية وقد وضعته في اجواء زيارتي لها والتحضير لمؤتمر بروكسل الذي يعتبر اساسا لدعم النازحين في لبنان، كما عرضت معه لعدد من الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء . وما يهمني في هذا السياق، هو تشجيع اخواننا في دول الخليج للعودة الى لبنان كما كانوا عليه في السابق، بعد قرار المملكة رفع الحظر عن مجيء رعاياها الى لبنان، وان شاء الله ستتخذ الدول الاخرى قرارات من هذا النوع في اسرع وقت ممكن. وقد عمل فريق كبير من لبنان على انجاز الاتفاقيات المشتركة التي سنتفق على اجتماع للجنة اللبنانية -السعودية لتوقيعها. وستكون هناك ايضا ملفات اقتصادية اخرى لدعم لبنان. اننا نسير قدما في كل هذه الامور".



اضاف الرئيس الحريري: "اما في ما خص مؤتمر بروكسل، فاننا ذاهبون اليه لاننا نعاني من ازمة النازحين الذين نريد عودتهم البارحة قبل اليوم. ولكن هناك واقعاً علينا التعامل معه و يتمثل بان النازحين موجودون في لبنان وعلينا بالتالي ان نعمل لتتم مساعدتهم ودعم القرى الموجودين فيها وكذلك مقيميها من لبنانيين. وسنناقش في بروكسل امكانية تطوير الموقف في ما يخص عودة النازحين، الامر الذي لا يتم بين ليلة وضحاها لكننا على تواصل دائم مع المعنيين. وستكون فرصة اساسية هناك للتداول معهم اكان مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني او غيرها من رؤساء مشاركين".



وتابع الرئيس الحريري: "كذلك تحدثت مع فخامة الرئيس عن الملف الاساس المتمثل بمحاربة الفساد والهدر حيث ان موقفي وموقف فخامة الرئيس واحد، كما ان الرئيس نبيه بري يدعمنا في ذلك، ولن يكون هناك من غطاء لاي شخص مرتكب كائنا من كان. فكلنا في لبنان احزاب ومدركون ان بعض الناس منتم او قريب لبعض هذه الاحزاب او تلك. ونحن، فخامة الرئيس، الرئيس بري وانا، وكل الاحزاب السياسية اتخذنا قرارنا باننا لن نغطي اي شخص مرتكب".



ثم دار حوار حيث سئل الرئيس الحريري عن عدم مشاركة الوزير صالح الغريب في مؤتمر بروكسل، فاجاب: ان رئيس الوزراء ذاهب الى بروكسل وهو يمثل لبنان ويتحدث باسمه ويهتم بالشؤون ذات الصلة. لقد حصل لغط في هذا الموضوع، ولكن هذا لا يعني اني ارغب بذهاب او عدم الذهاب الوزير، وانا لا اريد للغط السياسي ان يحصل، وهذا الملف ممنوع ان يكون هناك خلاف سياسي فيه، "وما حدا يلعب على هذا الوتر". لسوء الحظ، ثمة بيان صدر ولن اقبل بالامر.



سئل: هل انتم راضون عن الشكل القائم لحملة محاربة الفساد، خصوصا وان ثمة كلاما عن تسييس؟

اجاب: ليس من تسييس للامر، ان عمر هذه الحكومة شهر واحد، وهي ستحارب الفساد. سيقع اناس في قبضة القضاء، وهذا هو الملف الاساسي الذي لا نريد ان يسيسه احد. فطائفة من يرتشي هي الرشوة وهو بالتالي، ليس مسلما او مسيحيا او غير ذلك. سنواجه الامر، قد يحاول البعض ان يربط ذلك بالسياسة، الا اني تداولت به مع كل الافرقاء السياسيين وكلنا متفقون عليه وان شاء الله سائرون قدما فيه.

سئل: هل اتفقت مع رئيس الجمهورية على التعيينات العسكرية وحسم التباين بينكما؟

اجاب: لم اتحدث مع الرئيس عون اليوم في هذا الموضوع، والاسبوع الجاري لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء وان شاء الله سيكون هذا الموضوع منتهيا الاسبوع المقبل.



سئل: الن يكون هناك من غطاء سياسي في ملفات الـ11 مليار والتوظيفات المخالفة للقانون وما حصل في وزارة الاتصالات؟

اجاب: ليس هناك من غطاء، الحساب سيتحول الى مجلس النواب الذي سينظر بدوره بما يدعى انها ارتكابات. دعونا نكون واقعيين في هذا الملف. في السابق كان هناك خلاف سياسي حاد بين كل الافرقاء، وخاصة بين 8 و14 آذار. بعد تقلد الرئيس عون السلطة، خلطنا الاوراق وبتنا نشاهد التفاهمات الجيدة لمصلحة البلد. ففي ملف الـ11 مليار كنا نسمع كلاما مختلفا، اما الان انجز قطع الحساب. وحتى من كان يتحدث عن الـ 11 مليار بدأ يلاحظ ان كل الكلام الذي اثير في السابق كان مسيسا في جزء منه. اليوم سنرفع الموازنة وقطع الحساب الى مجلس النواب وستكون هناك شفافية تامة. والمرتكب سيثبت انه مرتكب وكذلك بالنسبة لمن هو ليس مرتكبا . وهذا ليس تحديا سياسيا من فريق لاخر، بالامس، كان الامر كذلك كما كان هناك خلاف سياسي بين الافرقاء، وكنا لسوء الحظ لا ندرك كم سيؤثر هذا الموضوع على البلد. اما اليوم، فاننا نعمل جميعا كافرقاء سياسيين بايجابية لحل كل الامور من دون تسييس.



سئل: هل ان حزب الله لا يسيس هذه المسألة؟

اجاب: عقدت مؤتمرات صحافية وقد انتهينا منها، واليوم ثمة هدوء في هذا الموضوع، ويتم العمل على ان هناك موازنة يجب ان تنجز وقطع حساب يجب ان يحول الى مجلس النواب ونقطة على السطر. ان حزب الله او تيار المستقبل ليسا متجهين لاتهام بعضهما البعض بالفساد، بل متجهان الى انهاء الفساد مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ومع كل الافرقاء. وبالنسبة لي، فان اي مؤتمر صحافي يتناول الفساد هو حام له، فمن يريد محاربة الفساد يعمل بصمت ووفقا للقانون وما كنا متفقين عليه لجهة رفع اليد عن اي مرتكب.

سئل: هل ان التقشف ينطبق فقط على الصحافيين وكأن الهدر كان يكمن في مرافقتهم للوفود الرسمية؟

اجاب: لا، تريدوننا ان نتقشف... نتقشف.