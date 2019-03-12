انماء طرابلس :لإرجاء موعد انتخابات طرابلس لانه يصادف أحد الشعانين

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تمنت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" في بيان "إرجاء موعد الانتخابات الفرعية في طرابلس المقررة في 14 نيسان المقبل لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري الرقم 10 تاريخ 21/2/2019".

واشارت الى أن "هذا التاريخ يصادف أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، الأمر الذي يعيق أكثر من جهة معنية بهذا الاستحقاق من القيام بواجبها، بدءا من الموظفين والمندوبين الذين سيحرمون من الاحتفال بالعيد، مرورا بالناخبين الذين قد يعدل عدد منهم عن الاقتراع للغاية ذاتها، وصولا إلى ممثلي وسائل الإعلام كافة الذين سيكونون مرغمين على تغطية اليوم الانتخابي الطويل وبالتالي عدم مشاركتهم عائلاتهم فرحة الشعانين".

وأملت في تأجيل موعد هذه الانتخابات "خصوصا أن الفترة الزمنية لتحديدها لا تزال ضمن المهل القانونية إذ لم تتعد الشهرين بعد"، وآملت من "المسؤولين المعنيين كافة التجاوب لما فيه خير ومصلحة الجميع".