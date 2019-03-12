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رئيس الجمهورية مستقبلاً وفداً نيابياً فرنسيًا: لبنان يرغب في مساعدة فرنسا واوروبا على اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا

12
MARCH
2019
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الرئيس عون: نعمل من اجل المحافظة على التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني واللبنانيون  يرفضون اي خطاب متطرف من اي جهة صدر
 
النائب رويّار يؤكد وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كافة المجالات
 
اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن رغبته في ان تساهم فرنسا والدول الاوروبية في مساعدة لبنان على اعادة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا، لافتا الى ان عدد النازحين الذين عادوا من لبنان حتى الان بلغ 167 الف نازح، قال رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي بعد زيارته الى سوريا انهم يعيشون في ظروف مطمئنة. 
 
واشار الرئيس عون خلال استقباله وفدا نيابيا فرنسيا برئاسة النائب غواندال رويار GWENDAL ROUILLARD ان لبنان يعيش استقرارا امنيا على طول الحدود البقاعية مع سوريا بعدما هزم الجيش اللبناني التنظيمات الارهابية، والهدوء نفسه ينسحب على الجهة الجنوبية حيث يتعاون الجيش مع قوات "اليونيفيل" للمحافظة على الاستقرار. وقال رئيس الجمهورية ردا على اسئلة الوفد النيابي، ان التجارب التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الماضية ساعدت على ترسيخ اهمية الحوار بين اللبنانيين الذين، وان اختلفوا في السياسة، الا انهم يلتقون على ايمانهم بوطنهم، وهذا ما حال دون تأثر لبنان بالحروب التي اشتعلت في جواره.
 
وشرح الرئيس عون للوفد الاهداف التي انطلق منها لطرحه في الامم المتحدة فكرة انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي بدأ العمل لتحقيقها تأكيدا للخصائص التي يتمتع بها لبنان كوطن للتعايش بين كل الطوائف. وردا على سؤال، قال الرئيس عون انه يعمل بكل ما اوتي من قوة ودور، من اجل المحافظة على التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني، مؤكدا رفض اللبنانيين لاي خطاب متطرف من اي جهة صدر. ولفت الى ان العالم يتجه نحو التعددية وينبذ الاحادية بكل اشكالها، مشيرا الى ثقته بالمستقبل لان اللبنانيين واجهوا صعوبات كثيرة استطاعوا تجاوزها. واكد الرئيس عون العمل على تعزيز الفرانكوفونية في المدارس والجامعات اللبنانية.
 
وضم الوفد الفرنسي الى السيد رويار، النواب: السيدة مارتين وونر MARTINE WONNER، السيد مارك لوفور MARC LE FUR ، السيد جان كلود بوشيه JEAN – CLAUDE BOUCHET في حضور القائمة باعمال السفارة الفرنسية في بيروت السيدة سالينا غرونيه كاتالانو.
 
وكان الوفد الفرنسي برئاسة النائب رويار نقل تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس المجلس النيابي الفرنسي ريشّار فيّران الى رئيس الجمهورية، مشدداً على دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة وخصوصاً في المجال التشريعي، وعلى تعزيز العمل المشترك للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية_الفرنسية، مؤكدين على عمق العلاقات التي تربط لبنان بفرنسا ووقوفها الدائم الى جانب لبنان في مرحلة النهوض التي يسعى الرئيس عون الى تحقيقها.
 
النائب السابق سليم سلهب
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق الدكتور سليم سلهب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، اضافة الى مواضيع الساعة.
 
وفد مركز البحوث في الجيش
وفي قصر بعبدا، وفد من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني ضم العميد الركن سعيد القزح والعقيد الركن ايلي الركده والعقيد الركن البحري احمد ادلبي، وجّه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور المؤتمر الاقليمي التاسع الذي ينظمه المركز بعنوان " الذكاء الاصطناعي في الامن والدفاع (AISD)" في فندق " لو رويال" - ضبيه من 26 آذار الى 29 منه بمشاركة وفود عربية واجنبية.
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