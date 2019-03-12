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وزارة الاقتصاد: للتقيد التام بأحكام قانون مقاطعة اسرائيل والتأكد من مصدر البضائع

12
MARCH
2019
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما حمل الرقم 2/1/أ.ت يتعلق بمنع دخول بضائع تحمل علامات تجارية اسرائيلية الى لبنان وهنا نص التعميم: "وردت معلومات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حول وجود بضاعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تم الاستحصال عليها نتيجة عمليات استيراد بين شركات لبنانية وشركات أجنبية دون التأكد من العلامات التجارية للبضاعة.


وبما أن قانون مقاطعة اسرائيل يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين.


لذلك، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة إعلام كافة التجار والمستوردين بوجوب التقيد التام بأحكام قانون مقاطعة اسرائيل والتأكد من المصدر ومن بلد المنشأ للبضائع والسلع والمنتجات ومن جنسية الموزع، ومن العلامات التجارية للبضاعة قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية، وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الاجراء بحقهم".

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