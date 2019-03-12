تعميم لباسيل حول اقتراع لبنانيي الانتشار في فرعية طرابلس

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أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعميما حمل الرقم 124/ والى جميع رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج حول اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في الانتخابات الفرعية للدائرة الصغرى في طرابلس، وذلك بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي وفق نظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة شرط ان تمارس عملية الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

وأشار في التعميم الى انه "يتعين على جميع البعثات اللبنانية في الخارج تعميم القوائم الانتخابية الاولية بحسب وزارة الداخلية والبلديات والعائدة لدائرة طرابلس الصغرى في محافظة لبنان الشمالي عبر الرابط الالكتروني التالي:

http://www.dgps.gov.lb/election/index.php

ليتمكن الناخبون من الاطلاع عليها، وابلاغ من يرغب منهم بالمشاركة في عملية الاقتراع يوم 14 نيسان المقبل كما حددها المرسوم الرقم 4384/2019 القدوم شخصيا الى لبنان وبحوزته بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني الصالح".