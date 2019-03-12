إليكم شروط تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات الفرعية في طرابلس

A + A -

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بيانا عن الشروط لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، على ان تبدأ مهلة تقديم التصاريح اعتبارا من صباح الخميس في 14 الحالي وتنتهي منتصف ليل الجمعة في 29 الحالي.

ونص البيان على ما يلي:

"بالاستناد الى المرسوم رقم 4384 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، حيث تم تحديد موعد اجراء الانتخابات في الدائرة المعنية يوم الاحد الواقع فيه 14/4/2019.

فان وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما بان المادة 45 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/7/2017 قد اوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يقدم:

1- تصريحا موقعا منه ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويتضمن:

*اسم المرشح الثلاثي

*تحديد المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنها.

2 - يرفق ربطا بالتصريح المستندات الاتية:

* اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

* سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

* صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

* ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترسيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

*افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

* نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر من لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

*تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

* كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في القانون رقم44/2017، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المحددة في المادة 45 من القانون المذكور في مبنى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون والسياسية واللاجئين - شارع الحمراء - بناية الجلاد بالقرب من مصرف لبنان، وذلك وفق التواريخ التالية:

-تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 14/3/3019.

-تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2019.

-تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 3/4/2019.

علما بان صندوق المالية المركزي في بيروت، اضافة الى مكتب السجل العدلي وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24 من اليوم الاخير للترشيح".