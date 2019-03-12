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يمكن لللبنانيين أن يلعبوا رسمياً للحصول على الجائزة الكبرى 448 مليون دولار

12
MARCH
2019
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الاهتمام في Powerball ينفجر في أعقاب الفوز الكبير بـ 448 مليون دولار من جوائز Mega Millions ، المزيد والمزيد من الناس من خارج الولايات المتحدة يشاركون في اليانصيب الأمريكي ويحصلون عليه.

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Powerball يقدم جائزة كبرى بقيمه 448 مليون دولار. إن الفوز بلقب Powerball سيكون حدثًا يغير الحياة ، ويتوق الناس في كل مكان لتجربة حظهم في السحب القادم. مما لا شك فيه حصة الأحلام من ثروات اليانصيب ولكن السفر إلى الولايات المتحدة لشراء التذاكر الخاصة بك ليست ممكنة حقا.

لحسن الحظ ، هناك طريقة يمكنك من خلالها لعب يانصيب Powerball من منزلك في لبنان!


كيف تلعب ألعاب اليانصيب الأمريكية من لبنان؟

إن الحل السهل المتاح للأشخاص الذين يعيشون في لبنان هو استخدام خدمات theLotter ، وهي خدمة شراء التذاكر عبر الإنترنت الرائدة. يستخدم TheLotter.com وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر يانصيب رسمية نيابة عن عملائه من جميع أنحاء العالم. يتقاضى الموقع رسومًا مقابل رسوم على العملاء ، وفي المقابل ، يحصلون على مسح لأي تذكرة تم شراؤها قبل السحب. ولا يتم أخذ أي عمولات من تذاكر الفوز.


"هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد ؟!" - م. ، والد يبلغ من العمر 37 عاماً من العراق ، ظل يكرر السؤال بعد تلقيه مكالمة هاتفية مع الأخبار التي تفيد بأنه فاز بالجائزة الكبرى التي بلغت 6.4 مليون دولار في يانصيب في الولايات المتحدة في أواخر عام 2015. بعد ذلك بقليل قفز على متن طائرة من بغداد لجمع جائزته". ظهر رجل من بغداد دون إعلان مسبق في مبنى مكتب حكومي في سالم ، بولاية أوريغون ، مع قطعة ورق في يده قالت إنه كان يساوي 6.4 مليون دولار.

 


حصلت إم إم من بغداد على جائزة قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي في يانصيب الولايات المتحدة الأمريكية أوريغون ميجابوكس ، في أغسطس 2015

على مر السنين ، دفعت شركة Lotter.com ما يزيد عن 90 مليون دولار أمريكي كجوائز لأكثر من 4 ملايين فائز من جميع أنحاء العالم. بعض من أكبر الفائزين في theLotter.com كانت امرأة من بنما فازت بجوائز فلوريدا لوتو الجائزة الكبرى بقيمة 30 مليون دولار أمريكي ورجل من العراق فاز بمبلغ 6.4 مليون دولار في يانصيب أوريغون ميجاباك. وكما ذكرت وسائل الإعلام الدولية ، فإنه من القانوني تمامًا بالنسبة للأجانب الفوز بجوائز اليانصيب الأمريكية عن طريق شراء التذاكر الرسمية عبر الإنترنت على موقع اللوتر.


يضم Powerball جائزة أكبر جائزة اليانصيب في العالم

أعجب اللاعبون بمدى سهولة شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الإنترنت وأصبحوا يثقون في خدمات الشراء الخاصة باللاعبين. لعب اليانصيب عبر الإنترنت في theLotter آمن وآمن. يمكن للاعبين شراء تذاكر إلى أكبر اليانصيب في العالم بما في ذلك Powerball و Mega Million و EuroMillions و SuperEnalotto الإيطالي و EuroJackpot والمزيد.

لعب هذه اليانصيب على الانترنت مع خدمة شراء التذاكر theLotter.com يمكن أن تساعد في جعل أحلام ثروات اليانصيب تتحقق. لمزيد من المعلومات حول كيفية لعب Powerball عبر الإنترنت من لبنان ، يرجى زيارة theLotter.com.

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