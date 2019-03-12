الطقس سينقلب رأساً على عقب مساء الأربعاء..!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الإيسلاندي عزز نشاطه بين جنوب غرينلاند وايسلاندا وانحرف نحو وسط اوروبا وسوف تطال قيمه المتدنية يومَي الأربعاء والخميس منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حيث تسيطر موجات مدارية دافئة فيستقطب نحوها منخفضات جوّية وكتل هوائية رطبة وباردة مصدرها شمال اوروبا، الأمر الذي سيسبب بتساقط امطار غزيرة مصحوبة بحبّات البرد في معظم المناطق الساحلية السورية واللبنانية والفلسطينية والجبال الغربية والداخل.

في التفاصيل: تنشط الرياح الجنوبية الغربية الباردة بعد ظهر الأربعاء فتصطدم بالجبهة الدافئة ويبدأ تساقط الأمطار مساء الأربعاء لينشط ليلاً وصباح الخميس فتكثر العواصف الرعدية والصواعق ويترافق الوضع مع تساقط غزير للبرد وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1500 متر.

يستمر تدفّق السحب الركامية الرطبة نحو المنطقة حتى مساء الأحد ومن المتوقع ان تبلغ نسبة الهطولات ساحلاً وجبلاً بين 85 و 110 مم وبقاعاً بين 55 و 80مم امّا تراكم الثلوج على الجبال التي تتراوح بين 1800/2100، 25 الى 40سنتم.

سوف يطال المنخفض الجوّي (الاعتيادي) لبنان والساحل السوري، فلسطين، والأردن ودمشق وجوارها؛ وللمناطق التالية الحصة الكبيرة من الهطولات خلال هذه الفترة: الجنوب اللبناني، شمال الأردن وفلسطين، وقد تسبب غزارة الأمطار التي ستضرب شمال الأردن بتشكل الفيضانات والسيول.

طقس يوم الأربعاء، غائم بسحب مدارية، ودافئ بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المغبرة، ينقلب الطقس رأساً على عقب مساءً ويبدأ تساقط الأمطار الموحلة وتنشط العواصف الرعدية مع تقدم ساعات الليل مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق وبرَد غزير.

الحرارة على الساحل: 22/13

في البقاع: 20/6

الجبال 1200 متر: 18/5

الضغط الجوّي: 1020hpa قبل الظهر يتراجع بسرعة الى 1005hpa مساء الأمر الذي سيسبب بنشاط في سرعة الرياح وانقلاب سريع في الطقس.

الرطوبة: 40% قبل الظهر ترتفع الى 90% مساءً



الرياح: جنوبية شرقية مغبرة قبل الظهر (غبار صحراوي ابيض) تنقلب جنوبية غربية باردة ليلاً سرعتها 70كلم في الساعة.