living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جرثومة جديدة في الليطاني

12
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

نوع جديد أضيف الى لائحة البكتيريا والجراثيم التي تسمم نهر الليطاني وروافده. نتائج تحليل عينات من المياه اخذت حديثاً من نبع عين الزرقاء وبحيرة القرعون ومفيضها المتجه نحو الحوض الأدنى للنهر، أظهرت تلوثها بجرثومة «ايشيريشيا كولي» الناتجة عن الصرف الصحي، ما يجعلها غير صالحة للري والشفة الا بعد معالجتها. العينات التي اخذتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في السادس من آذار وفحصتها في مركز جودة الدواء والغذاء في الجامعة اللبنانية، أظهرت وجود هذه الجرثومة بنسبة 1400 مستعمرة في كل 100 ملليتر في القرعون و2500 مستعمرة في مفيضها و2100 مستعمرة عند نقطة التقاء الليطاني ومياه نبع عين الزرقاء. اما مياه النبع، فقد أظهرت التحاليل وجود جراثيم يسببها الصرف الصحي. علما بأن محطة ورد التي يشرف عليها مجلس الجنوب تقوم بمعالجة المياه قبل ضخها في شبكات مياه الشفة.

وفي ما يتعلق بالمعادن الثقيلة، أظهرت النتائج أن العينات المأخوذة مطابقة للمعدلات. إلا أن التقرير لفت الى ان «ضآلة نسبة المعادن الثقيلة في المياه لا تعني ان المياه لم تكن ملوثة بها بسبب الصرف الصناعي الذي يصب في الليطاني. بل ان تلك المعادن يتم امتصاصها وتشربها عبر الصخور والتربة الموجودة في قعر وجوانب النهر والبحيرة». وأشار التقرير الى أن النتائج «تتعلق بأماكن أخذ العينات ولا يمكن تعميمها على طول مجرى النهر بالنظر الى اختلاف مواقع أخذ العينات ومصادر تلوثها».


الى ذلك، أعلنت المصلحة في بيان أمس انها «أقفلت سكورة تفريغ سد القرعون ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الظهر بعد تراجع تصريف النهر في الحوض الاعلى على مدخل البحيرة وانخفاض سماكة المياه الفائضة على مدخل مفيض البحيرة». وقال رئيس المصلحة سامي علوية لـ«الاخبار» إن المصلحة «لا تزال متمسكة بقرارها باستمرار اقفال التصريف من البحيرة نحو قناة ري 900 المتوقف عن العمل منذ 2016 بعد وصول نسب تلوث القرعون الى الذروة». ورغم وصول مخزون البحيرة الى حده الأقصى، «الا أن المصلحة لا تملك إمكانيات لمعالجة مياه الري لضمان وصول مياه نظيفة الى أراضي البقاع الغربي التي كانت تروى من القناة 900».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout