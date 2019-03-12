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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-03-2019

12
MARCH
2019
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البناء


توقفت مصادر عراقية أمام الفوارق التي حملتها زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق عن الزيارة التي قام بها قبل مدة قليلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارهما رئيسي الدولتين الرئيسيتين في تجاذبات المنطقة وصراعاتها، وصاحبتي الحضور والنفوذ الأهمّ في العراق، وقالت المصادر إنّ زيارة الرئيس روحاني تمّت وفق معايير السيادة العراقية والتعامل بين دولتين وقد تخللتها مؤشرات على عمق العلاقة الشعبية والمصالح المشتركة بينما كانت زيارة الرئيس الأميركي زيارة محتلّ تمّت سراً ومن وراء ظهر الدولة العراقية ولم تلق إلا التنديد من مختلف مكونات الشعب العراقي.

الجمهورية


حذّر وزير في مجالسه الخاصة من مفاعيل المعدل المرتفع للوالدات السورية في صفوف النازحين خلال العام الواحد منبها من تحولات ستطرأ على بنية المجتمع اللبناني اذا استمرت هذه الوتيرة مستقبلا.


لاحظت أوساط سياسية أن أحد الوزراء لم يكن جاهزاً للرّد على أسئلة الصحافيين ما حدا برئيس إحدى اللجان الرّد على كل الأسئلة.

اللواء


لغز
ضُرب ستار من التكتم حول تحقيقات تجري مع موظفين معنيين بملفات مفتوحة، حرصاً على هيبة إحدى السلطات، وبهدف التوصّل إلى نتائج عملية ومباشرة..
غمز
يدرس قطب وسطي إعادة إحياء علاقة مع فريق سيادي، على أن تتطور وفقاً لتطورات الموقف العام في البلاد..
همس
وُجهت الدعوات لعقد مؤتمر حول القضاء في بعبدا، بحيث ستشكل انطلاقته حدثاً..

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