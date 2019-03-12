طقس منتصف الأسبوع

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طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد الظهر الأربعاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

واشارت مصلحة الارصاد الجوية الى ان طقس الثلاثاء غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال المتوسطة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

وطق الأربعاء سيكون غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من بعد الظهر وتنشط الرياح وتصبح الاجواء واحتمال لتساقط امطار خفيفة مساء تشتدّ الامطار ليلا مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق .

اما الخميس غائم الى غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتتساقط لامطار متفرقة وثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تخف الامطار مساء.