living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس منتصف الأسبوع

12
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد الظهر الأربعاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

واشارت مصلحة الارصاد الجوية الى ان طقس الثلاثاء غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال المتوسطة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

وطق الأربعاء سيكون غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من بعد الظهر وتنشط الرياح وتصبح الاجواء واحتمال لتساقط امطار خفيفة مساء تشتدّ الامطار ليلا مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق .

اما الخميس غائم الى غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتتساقط لامطار متفرقة وثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تخف الامطار مساء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout