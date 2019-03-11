ما حقيقة فاتورة الكهرباء الصادرة باسم جنبلاط؟

A + A -

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي صورة لفاتورة كهرباء باسم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، تبلغ قيمتها 30 ألف ليرة لبنانية. وقد أوضحت جريدة "الأنباء" الالكترونية أنّ "تسويق هذه الصورة يتمّ على اعتبار أنّ هذه الفاتورة تعود لقصر المختارة، في حين أنّ الحقيقة أنّها تعود لاشتراك كهرباء باسم جنبلاط في منزل في بلدة بعقلين وليس في المختارة، وسبق لجنبلاط أنّ زاره ولم يجد لدى أصحابه إشتراك كهرباء فطلب تركيب ساعة في المنزل، فرُكّبت باسمه".

وأضافت "الأنباء" أنّه "في الصورة الأصلية للفاتورة يبدو العنوان واضحاً أنّه ليس في المختارة"، وقالت: "لكن يبدو أنّ القصد من نشر هذه الصورة وبهذا الشكل ينبع من سوء نية وبهدف تشويه صورة واستغلال لغاية في نفس يعقوب... فاقتضى التوضيح".