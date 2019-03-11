الوزير الغريب عرض ووفد سويسري ملف النزوح السوري

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عرض وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مع مبعوث الشرق الأوسط لأمانة الدولة السويسرية للهجرة السفير أورس فون أرب، والسفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شمودز كيرغوز ملف النزوح السوري.

وفي وقت لاحق، التقى الوزير الغريب وفداً من اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية URDA برئاسة المدير التنفيذي حسام الغالي، وقد وضع وفد URDA الوزير الغريب في صورة المشاريع والبرامج التي تنفّذها في لبنان، في اطار إغاثة النازحين السوريين.

كذلك، استقبل الوزير الغريب رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور جوزف جبرا، مُهنئاً، وتجدر الاشارة الى انّ الغريب هو من خريجي هذه الجامعة.