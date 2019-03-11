living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اندية الليونز كرمت سيدات في اليوم العالمي للمرأة.. مي مخزومي: أسعى لتحقيق المساواة وتمكين المرأة

11
MARCH
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت "لجنة المرأة والعائلة" في جمعية أندية "الليونز" الدولية إحتفالاً تكريمياً يوم السبت 9 آذار في فندق "فينيسيا"، حضره حوالى مئتي شخص، تكريماً لسيدات وضعن بصماتهن في المجالات الطبية، والإعلامية، والإجتماعية والأكاديمية.

 

وكرّمت الجمعية رئيسة مؤسسة مخزومي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة مي مخزومي، تقديراً لعملها في تنمية المجتمع وتمكين المرأة، سواء عبر مؤسسة مخزومي أو عبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ولأعمالها الرائدة في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، تطبيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

 

وشكرت السيدة مخزومي جمعية أندية "الليونز" على تكريمها، مؤكدةً أن مؤسسة مخزومي تسعى دائماً لتمكين المرأة عبر برامجها كافة. وأضافت "أقمنا مبادرة لحوكمة الشركات بإسم المرحوم رامي مخزومي في الجامعة الأميركية في بيروت لأنه كان شغوفًا بحوكمة الشركات. وتابعت: أسعى كممثلة وطنية للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى تمكين المرأة فلم نعد نحصر الكلام عن المساواة وحقوق المرأة في يوم واحد بل 365 يوم في السنة".

 

وقد أقامت جمعية أندية "الليونز" هذا التكريم إيماناً منها بالدور الريادي والمهم للمرأة في المجتمع اللبناني، وللتأكيد على قدرتها على التفوق والمنافسة وخدمة المجتمع. وتم تخصيص جزء من ريع هذا النشاط لمساعدة سيدة تمتلك مشروعها الخاص، لدعمها في تطويره وتمكينها لتصل به إلى درب التميّز والريادة.

 

وتمت دعوة العديد من الجمعيات النسائية في المجتمع اللبناني لحضور معرض أُقيم على هامش الإحتفال، وقدمت لهم الجمعية الصالة مجاناً لعرض منتوجاتهن الحرفية واليدوية أمام المدعوين، وقد شاركت مؤسسة مخزومي في هذا الحدث، وعرضت مجموعة من الأشغال اليدوية المعاد تدويرها واستخدامها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout