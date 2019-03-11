اندية الليونز كرمت سيدات في اليوم العالمي للمرأة.. مي مخزومي: أسعى لتحقيق المساواة وتمكين المرأة

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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت "لجنة المرأة والعائلة" في جمعية أندية "الليونز" الدولية إحتفالاً تكريمياً يوم السبت 9 آذار في فندق "فينيسيا"، حضره حوالى مئتي شخص، تكريماً لسيدات وضعن بصماتهن في المجالات الطبية، والإعلامية، والإجتماعية والأكاديمية.

وكرّمت الجمعية رئيسة مؤسسة مخزومي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة مي مخزومي، تقديراً لعملها في تنمية المجتمع وتمكين المرأة، سواء عبر مؤسسة مخزومي أو عبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ولأعمالها الرائدة في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، تطبيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وشكرت السيدة مخزومي جمعية أندية "الليونز" على تكريمها، مؤكدةً أن مؤسسة مخزومي تسعى دائماً لتمكين المرأة عبر برامجها كافة. وأضافت "أقمنا مبادرة لحوكمة الشركات بإسم المرحوم رامي مخزومي في الجامعة الأميركية في بيروت لأنه كان شغوفًا بحوكمة الشركات. وتابعت: أسعى كممثلة وطنية للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى تمكين المرأة فلم نعد نحصر الكلام عن المساواة وحقوق المرأة في يوم واحد بل 365 يوم في السنة".

وقد أقامت جمعية أندية "الليونز" هذا التكريم إيماناً منها بالدور الريادي والمهم للمرأة في المجتمع اللبناني، وللتأكيد على قدرتها على التفوق والمنافسة وخدمة المجتمع. وتم تخصيص جزء من ريع هذا النشاط لمساعدة سيدة تمتلك مشروعها الخاص، لدعمها في تطويره وتمكينها لتصل به إلى درب التميّز والريادة.

وتمت دعوة العديد من الجمعيات النسائية في المجتمع اللبناني لحضور معرض أُقيم على هامش الإحتفال، وقدمت لهم الجمعية الصالة مجاناً لعرض منتوجاتهن الحرفية واليدوية أمام المدعوين، وقد شاركت مؤسسة مخزومي في هذا الحدث، وعرضت مجموعة من الأشغال اليدوية المعاد تدويرها واستخدامها.