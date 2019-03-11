وزير البيئة تابع مع نواب بعلبك الهرمل قضايا النفايات والكسارات.. زعيتر: لاحظنا اجتهاد الوزير للوصول الى بيئة نظيفة

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم وفد نواب بعلبك الذي ضم النواب غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، علي المقداد، الوليد سكرية وابراهيم الموسوي، وتم التداول في شؤون المنطقة البيئية.

وتحدث بعد اللقاء النائب زعيتر بإسم الوفد فقال: " في اطار الزيارات التي يقوم بها تكتل بعلبك الهرمل للوزراء المعنيين، تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير البيئة الاستاذ فادي جريصاتي وعرضنا مواضيع لها علاقة بالمقالع والكسارات والنفايات وبأمور أخرى لها تهم البيئة بشكل عام، ولمسنا من معاليه تجاوبا وعلمية في معالجته للملفات البيئية، والموضوع يتوقف على القرارات التي ستتخذ في مجلس الوزراء، وخلال الفترة القصيرة التي تسلم فيها معالي الوزير هذه الوزارة لاحظنا أنه يجتهد من اجل أن نصل الى بيئة نظيفة، سواء على صعيد تنظيم المقالع والكسارات أو على صعيد النفايات في لبنان بشكل عام".

وعن موضوع تلوث الليطاني قال: " هذا هم وطني يطال ليس فقط أبناء البقاع بل يطال أبناء الجنوب والجبل، فالتلوث في النهاية لا يتوقف في منطقة جغرافية معينة، ونحن مع الخطة الموضوعة لمكافحة تلوث الليطاني.كما تحدثنا معالي الوزير حسين الحاج حسن ونحن في موضوع معالجة النفايات في كل لبنان مركزياً وفي المحافظات، وخصوصاً في منطقة بعلبك الهرمل كوننا نمثل المنطقة انتخابياً ، وسنتابع مع وزير البيئة هذه القضايا التي تهم الناس".