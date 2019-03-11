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الرئيس عون عرض مع وزير الاشغال مشاريع وزارته وورشة العمل الخاصة بسياسات النقل ومع الوزير السابق خوري خطة النهوض الاقتصادي انطلاقا من تقرير "ماكينزي"

11
MARCH
2019
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رئيس الجمهورية أبرق معزياً بضحايا الطائرة الاثيوبية 
 
 
 
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية واقتصادية  واجتماعية
الوزير يوسف فنيانوس
وزاريا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وعرض معه في حضور مستشاره للشؤون الهندسية المهندس انطوان سعيد، مشاريع الوزارة في المناطق اللبنانية كافة وورشة العمل التي تحضرها حول سياسات النقل في لبنان، اضافة الى الشواغر في الوظائف الرئيسية في الوزارة. واشار الوزير فنيانوس الى انه لمس من الرئيس عون متابعته المباشرة للمشاريع التي تنفذ واستعداده لتقديم الدعم اللازم لاستكمالها.
الوزير السابق رائد خوري
وعرض الرئيس عون مع الوزير السابق رائد خوري، الاوضاع الاقتصادية في البلاد ولاسيما متابعة خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة السابقة انطلاقا من التقرير الذي اعدته مؤسسة "ماكينزي" بالتعاون مع الوزارات والادارات والهيئات اللبنانية المختصة. كذلك تطرق البحث الى الاجراءات التي اتخذت في موضوع المولدات الكهربائية الخاصة وضرورة متابعتها لاسيما وان اللبنانيين تلقوا بارتياح كبير الاجراءات التي كانت اتخذت في الحكومة الماضية لضبط عمل اصحاب المولدات لما فيه مصلحة المواطنين.
القاضي سمير حمود
قضائيا، استقبل الرئيس عون المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعرض معه شؤونا قضائية وعمل النيابات العامة.
عائلة العميد الطيار الشهيد سليمان مظلوم
وتلقى الرئيس عون دعوة من عائلة العميد الطيار الشهيد سليمان مظلوم لرعاية وحضور احتفال ازاحة الستار عن تمثال العميد الطيار الشهيد في مسقط رأسه في بلدة القعقور في قضاء المتن، وذلك لمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاده في 2 حزيران 1985.
التعزية بضحايا الطائرة الاثيوبية
الى ذلك ابرق الرئيس عون الى رئيسة اثيوبيا ساهلي ورك زويدي، والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، معزيا بضحايا الطائرة الاثيوبية التي سقطت بألأمس. 
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