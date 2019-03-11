قاصرون في ملاهٍ ليلية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"يستمر عناصر قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، بمراقبة الملاهي الليلية، ولا سيّما تلك التي يخالف أصحابها القانون لجهة إدخال القاصرين، والسماح لهم بتناول المشروبات الروحية فيها.



فقد قامت دوريات من القسم المذكور – خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع - بتنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحق ملاهٍ ليلية في عيون السيمان، الكرنتينا، ووسط بيروت، عمد أصحابها إلى استقبال القاصرين وتقديم المشروبات الكحولية لهم.



لذلك، تحذر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أصحاب تلك الملاهي من السماح للأشخاص القصَّر بالدخول اليها وفقاً لأحكام القانون، وتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين."