هذا ما دار بين الحريري والملك سلمان

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إستقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة سعد الحريري، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.

وقد حضر الاستقبال، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية السعودية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبد الله بخاري، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.