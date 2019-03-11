الحسن: قبل اتخاذ أي تدبير متعلّق بالنازحين نسّقوا مع وزارة الشؤون

A + A -

طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن من جميع المحافظين التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية قبل المباشرة باتخاذ أي تدبير يتعلق بتنفيذ اخلاء او تمركز لمخيمات النازحين السوريين.

فقد وجهت الحسن كتابا الى محافظات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل وعكار، جاء فيه:

"الموضوع: التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن متابعة اوضاع النازحين السوريين.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه،

وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى تنسيق تقديم المساعدات الانسانية للنازحين السوريين مع الجهات الدولية المعنية عبر مراكز الخدمات الانمائية التابعة لها والمنتشرة في كافة المناطق اللبنانية،

وحيث أن أي قرار يتخذ من قبلكم يتعلق بأوضاع مخيمات النازحين يتطلب التنسيق بين الادارات المعنية بهذا الشأن،

لذلك يطلب اليكم ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل المباشرة باتخاذ اي تدبير يتعلق بتنفيذ اخلاء او تمركز مخيمات للنازحين والسوريين".