انطلاقة جائزتي مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية (IAAF)

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انطلقت جائزة IAAF AWARDS لأفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ من طلاب الجامعة اللبنانية وجائزة AAA AWARDS لأفضل اقتراح مشروع قابل للتنفيذ من كليات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة مع مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية (IAAF)، حيث سيقام أول حدث تعريفي للجائزتين برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد أيوب مع ضيوف الشرف القاضية نازك الخطيب والنواب إدي أبي اللمع والياس حنكش وسامي فتفت وإدي معلوف الذي سيرفع مشاريع القوانين المقترحة إلى مجلس النواب باسمه.

هذا الحدث التعريفي سيقام في قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية- كلية العلوم (الفرع الثاني) في مجمّع بيار الجميل الجامعي في الفنار نهار الأربعاء الواقع فيه 13 آذار عند الساعة 12 ظهراً.