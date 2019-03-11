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ينتحل صفة موظف لدى شركة الكهرباء.. هل وقعتم ضحيته؟

11
MARCH
2019
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
 
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات احتيال في مدينة عاليه، من قبل شخص مجهول ينتحل صفة موظّف لدى شركة كهرباء لبنان، ويقوم باستلام الأموال من ضحاياه بعد إيهامهم بإمكانيته تأمين عدّادات كهربائية، لقاء مبلغ مالي.
 
بتاريخ 8/3/2019 ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة ومن خلال عمليات الرصد والتعقب، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي –خلال فترة زمنية وجيزة - من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه على متن سيارة نوع "داتسون" في بلدة شرتون، ويدعى:
 
ع. ح. (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)
 
وضبطت بحوزته مبلغ من المال وهاتف خلوي عدد /2، كما جرى ضبط السيارة.
 
لذلك، بناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة الشهيد بيار غاوي في محلة فرن الشباك، أو الاتصال على الرقم: 292923/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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