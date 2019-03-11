ضربة جديدة لشعبة المعلومات، ماذا حصل في برج حمود وجل الديب

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

استكمالا لمكافحة ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان.

ونتيجة الرصد والتعقب، اوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي شبكة اتجار وترويج ونقل وتخزين مخدرات تنشط لصالح التاجر (غ. ز.) في محلتي برج حمود وجل الديب، وهم:

- ج. ت. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)

- ع. ض. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

- م. ض. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

- ه. ا. (مواليد عام ١٩٩١، سورية)

- ا. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري)

وضبط بحوزتهم وداخل منازلهم كمية من المخدرات على الشكل التالي:

- /٣١٤/ كيسا بداخلها كوكايين وباز الكوكايين.

- /٢٥٩/ ظرفا من مادة السالفيا.

- /٢٩/ كيسا صغيرا من مادة حشيشة الكيف.

-هاتف خلوي عدد /١٠/ وعدد من الشرائح الهاتفية.

- مبلغ مالي.

- دراجة آلية عدد /٣/ وسيارة يستخدمونها في اعمال المخدرات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.