طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. لكن العواصف عائدة في هذا التاريخ!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أن الضغوط الجوّية المرتفعة تغطي شمال افريقيا والحوض الشرقي البحر المتوسط وسوف يبدأ نشاط الشبه مداري اليوم الإثنين بقذف الرياح الجنوبية الشرقية نحو لبنان وسوريا وتركيا وفلسطين فترتفع درجات الحرارة حتى صباح الأربعاء وتصبح الأجواء ربيعية، سرعان ما ستنقلب الى شتوية وعاصفة مساء الأربعاء.

في التفاصيل، جبهةٌ دافئة تتمدد من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية نحو الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين سوف تساهم بتشكل العواصف الرعدية والصواعق مساء الأربعاء وصباح الخميس تترافق مع تساقط غزير للبرَد على السواحل السورية واللبنانية والجبال الغربية وتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1500/1600متر.

ويكون طقس يومي الإثنين والثلاثاء مشمس ودافئ نهاراً، يتحوّل الى غائم بسحب مدارية مرتفعة، لكنه يبقى بارداً خلال ساعات الليل والصباح.

الحرارة على الساحل: 22/15

في البقاع: 17/6

الجبال 1200 متر: 16/5

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 65%

الرياح: جنوبية غربية يوم الإثنين تنقلب جنوبية شرقية يوم الثلاثاء سرعتها 15 كلم في الساعة من المنتظر ان تشتد مساء الأربعاء لتلامس 70 كلم في الساعة.