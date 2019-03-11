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أسرار الصحف ليوم الاثنين 11 آذار 2019

11
MARCH
2019
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البناء
قالت مصادر أوروبية إنّ عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالصورة التي ظهر فيها في الإعلام في سيارته على قدر من الصحة ينافي الحديث عن احتضاره وعجزه الكامل سيمنح فرصاً تفاوضية لحلول سياسية للأزمة الجزائرية لا يكون فيها الحزب الحاكم في وضع ضعيف، وأنّ موقف الجيش كفريق وسطي سيتعزز في هذه المفاوضات التي تشكل المعارضة الطرف الأضعف فيها بينما الحراك الشعبي وازن وفاعل لكنه بلا قيادة...

الجمهورية
خطف موظف رسمي كبير الأضواء خلال مناسبة سياسية إجتماعية بعد المواقف التي أطلقها أخيراً.
لاحظت أوساط سياسية قريبة من حزب بارز حركة أمنية مكثفة وإجتماعات مع رؤساء أجهزة أمنية مكثفة وإجتماعات فيما لم يُعرف الهدف وراء هذه الإجتماعات.
لاحظت أوساط دبلوماسية أن زيارة وزير خارجية دولة عظمى إلى لبنان لن تكون بمثابة التهويل والتهديد بقدر ما ستكون رسالة دعم إلى الحكومة اللبنانية.

اللواء
همس
تأخرت زيارة مسؤول رفيع إلى دولة كبرى بضعة أشهر، على خلفية زيارة قيد الإعداد.
غمز
استنتج أحد الوزراء المحسوبين على جهة من 8 آذار أن استبعاد أحد الوزراء عن وفد إلى دولة تستضيف مؤتمراً حول النازحين، هو بمثابة ردّ على زيارة لدولة معنية.
لغز
شكلت إحدى هيئات الرقابة فريق عمل لدرس الملفات وفقاً للأولوية بعيداً عن «الطنطنة» والأخذ والردّ.

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