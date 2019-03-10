بالفيديو - سمسار الخدمات القضائية الى نظارة العدلية

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تتوالى الفضائح في ملف الفساد داخل العدلية الذي شمل عسكريين ومدنيين. وآخر أبطاله المدعو علاء ج الذي تبين انه كان يعمل كسمسار. في العلن و في بطاقة تعريفه الذي من المفترض انها رسمية هو مستشار الشؤون الانسانية والسلام في المنظمة العالمية لحقوق الانسان وفقا للبطاقة التي كان يبرزها لتسهيل تحركاته والتي حصلت عليها ال otv من أحد ضحاياه، ووفقا لتعريفه الشخصي على فايسبوك. و هو ايضا ر ئيس سابق لمنظمة لبنان الاخضر.

بالصفة الانسانية عينها حل ضيفا على عدة شاشات تلفزة وشارك في نشاطات خيرية وهذه احداها

هذا في العلن، اما في الواقع فعلاء ج موقوف اليوم بناء على اشارة القضاء المختص بتهمة دفع رشاوى لموظفين عدليين مقابل المراجعة في ملفات قضائية لأشخاص موقوفين. وبالتالي فهو كان يعمل كسمسار بين العدلية واصحاب العلاقة. وللمفارقة فان الاخير سبق واوقف منذ سنتين بجرم انتحال صفة مستشار للمنظمة العالمية لحقوق الانسان، بعد ادعاء احد المتضررين الذي ابرز له علاء.ج بطاقته على انه قادر على مساعدته. بناء عليه اوقف اثناء مراجعته لأحد الملفات و جرى التحقيق معه، فتبين انه لا يتقن القراءة حتى انه لم يتمكن من قراءة ما هو مدون على بطاقته.الى ان اظهر التوسع في التحقيقات وفقا لمعلومات ال otv ان ج. يمتهن انتحال الصفة الحقوقية للمراجعة لدى القضاء بكونه ليس من أصحاب العلاقة أو وكيل دفاع عن احد الموقوفين وفي المقابل يتقاضى الأموال من أصحاب العلاقة على أساس خدماته الانسانية.

علما أن هذه الصفة المنتحلة شكلت بطاقة عبور للأخير إلى شخصيات دينية وقضائية ودينية وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية استقبلته في مكاتبها بصفة رسمية نشر صوره معها علنا على صفحته على فايسبوك. واللافت انه ارفقها ببعض العبارات الودية ك"الغالي" و اخي الغالي وغيرها.

هي ليست المرة الاولى التي يستخدم فيها اشخاص بطاقات باسم جمعيات ومنظمات انسانية، تكون اما مزورة كما هي الحال في هذه القضية واما جمعية مسجّلة في وزارة الداخلية تحت اسم يوحي بأنها منظمة دولية، ما يستدعي مزيدا من الدقة من قبل جميع الوزارات المعنية. لكن الأهم يبقى السؤال كيف لشخص موقوف منذ عامين في عدلية بعبدا على اساس انه منتحل صفة، أن يصول ويجول في عدلية بعبدا بعد اخلاء سبيله لمعاودة مزاولة نشاطه، من دون أي حسيب أو رقيب ؟