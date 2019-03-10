فادي جريصاتي زار بلدية طرابلس مطلعا على مشروع فرز النفايات من المصدر

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خص وزير البيئة فادي جريصاتي، بلدية طرابلس، بزيارة، ضمن جولته على المحميات في لبنان، تشجيعا للجهود التي تبذلها لتطبيق مشروع فرز النفايات من المصدر.

وكان في إستقباله، رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين، رئيس لجنة الحدائق والبيئة في المجلس البلدي المهندس محمد نور الأيوبي، مديرة إتحاد بلديات الفيحاءالمهندسة ديما حمصي، والمهندس طارق سمرجي، وانضم إليهم المشرفين من الجمعيات والناشطين البيئيين.

وإطلع جريصاتي خلال اجتماع عقد في القصر البلدي، من قمرالدين، على "الخطوات العملية التي تقوم بها بلدية طرابلس، لتطبيق خطة الوزارة في معالجة النفايات المنزلية، والتي بدأت تثمر وتزداد إتساعا، سواء في الفرز من المصدر أو في نشر التوعية البيئية بين المواطنين، بالتعاون مع الجمعيات والناشطين البيئين في المدينة"، كما تناول رئيس لجنة البيئة في البلدية "موضوع الشرطة البيئية التي يساعد عملها في نجاح واستمرار الخطة، وفي ضبط ومتابعة الخطوات العملية واستمراريتها".

من جهته، ثمن الوزير جريصاتي "مبادرة المهندس قمرالدين، بتخصيص 10 من العناصر الفائزين في المباراة القائمة حاليا، ليتدربوا على القوانين البيئية"، معلنا أن "الوزارة ستعمل على تأهيلهم، في دورات خاصة".