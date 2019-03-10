الهيئة العليا للإغاثة: ملف مرفأ العبدة ليس من مسؤوليتنا

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ردت الهيئة العليا للإغاثة، على "الأخبار التي وردت صباح اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي وحملت فيه الهيئة العليا للإغاثة مسؤولية عدم استصلاح وضع مرفأ العبدة"، ببيان جاء فيه: "إن الهيئة العليا للإغاثة تعمل بكل شفافية وتؤدي دورها بمسؤولية، ولا تفرق بين منطقة أو أخرى في عكار أو المنيةأو أي منطقة من لبنان، وعملنا يشهد على ذلك، خصوصا في المواضيع التي هي من صلب عمل الهيئة".

أضافت: "يهمنا التأكيد بأن تحسين وضع مرفأ العبدة هو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل حصرا، وليست من مسؤولية العليا للإغاثة، فاقتضى التوضيح".