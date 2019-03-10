وزير البيئة إختتم جولته بزيارة محمية شاطىء صور

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إختتم وزير البيئة فادي جريصاتي جولته الميدانية في اليوم الوطني للمحميات بزيارة محمية شاطىء صور بعد جولته على محمية شننعير ومحمية جزر النخيل.وكان في استقباله في صور عضو " كتلة التنمية والتحرير " النائب علي خريس ورئيس البلدية حسن دبوق وفاعليات المدينة وعدد من الناشطين البيئيين.

وبعد كلمات ترحيب بزيارة وزير البيئة ، ردّ الوزير جريصاتي مؤكداً دعمه كل المحميات حفاظاً على ثروتنا الطبيعية والوطنية ، وشدّد على اهمية التوعية البيئية، مثمّناً دعوة شباب صور بالتعاون مع بلدية المدينة لازاحة الستار عن مجسّم بيئي توعوي تحت عنوان " إعمل منيح وما تكبّ بالبحر ".