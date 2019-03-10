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وهاب أكّد أمام وفود شعبية أمّت دارته على تحالفه مع المقاومة في مواجهة المرحلة المقبلة

10
MARCH
2019
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أكّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على تثبيت العلاقة مع الحلفاء ومع المقاومة في مواجهة المرحلة المقبلة على كافة الصعد.

وأشار وهاب خلال استقباله وفوداً شعبية، أمّت دارته في الجاهلية، من كافة مناطق وقرى الشوف وعاليه، الى أن "ملامح سياستنا للمرحلة المقبلة ستكون على مزيد من التحالف مع المقاومة، لافتاً الى أن اللقاء الأخير مع نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والأخوة في المكتب السياسي للحزب كان لتثبيت هذا التحالف لمواجهة المرحلة المقبلة، التي سنخوض فيها معركة صعبة بأوجه مختلفة منها محاولات الحصار التي يقوم بها الأميركيون على حلفائنا إن كان من خلال محاصرة إيران و"حزب الله" أو من خلال محاصرة حلفائنا والتي نتأثر بها وسنربحها بالتأكيد، وسيتم معالجة كافة الأمور فيما بعد"، موضحاً أن الشهيد محمد أبو ذياب غيّر المعادلة في البلد، تلك المعادلة التي كانت محاولة للهجوم على خط سياسي معيّن بدأت بالجاهلية، لكنها اليوم تغيّرت ويتم بلورتها بطرق أخرى، لافتاً الى الهجوم الأميركي على "حزب الله"، والى محاولة لضرب عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مواقع تخصّه إن كان بالقضاء أو في أماكن أخرى، لذلك كان موضوع الجاهلية بداية، ودم الشهيد محمد غيّر كل المعادلة وقلبها".

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