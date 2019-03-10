وزير البيئة جال في محمية شننعير وجزر النخيل ويتوجّه الى شاطىء صور: لدينا تحد بزيادة عدد المحميات ووقف عمل الكسارات غير الشرعية

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لمناسبة اليوم الوطني للمحميات ، جال وزير البيئة فادي جريصاتي على عدد من المحميات الطبيعية، استهلها بزيارة محمية شننعير الطبيعية في كسروان،وقادته الى جزر النخيل في طرابلس برفقة وزيرة شؤون تمكين المرأة والشباب فيوليت الصفدي ثم الى محمية شاطىء صور.

ووصل وزير البيئة الى محمية مشاع شننعير يرافقه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار، وكان في استقباله عرّاب المحمية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، رئيس لجنة المحمية العميد المتقاعد بطرس أبي نصر، عميدة كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك لارا واكيم، هيئة شننغير في "التيار الوطني الحر" وفاعليات وهيئات بيئية وعدد من المواطنين.

بعد جولة في المحمية، ألقى رئيس اللجنة أبي نصر كلمة رحّب في مستهلها بجريصاتي، وقال: "هيئات المجتمع الأهلي في بلدات شننعير وكفرحباب وغزير ودلبتا ومعراب ووادي عين ورقة وغوسطا وساحل علما وأنصار البيئة السليمة ومحبو الطبيعة، يرحبون بكم بكل فخر لتعلنوا من هنا اليوم الوطني للمحميات الطبيعية في لبنان. يومكم البيئي حافل على مساحة الوطن، وفّقكم الله في تحمّل ما أوكل إليكم من مسؤولية بيئية، فالملفات شائكة ومطالب المواطن الصالح كثيرة والأمل بشخصكم كبير".

أبي نصر

وكانت كلمة للنائب أبي نصر، لفت فيها إلى أن "المحمية منظمة بقانون صادر عن مجلس النواب بالإجماع وهي من المحميات القليلة المنظمة والمرخصة بقانون. المحمية تتمتع بمناظر طبيعية من الأجمل في كل لبنان، لذلك فكرنا في لجنة المحمية أن ننشىء قصراً للمؤتمرات للمحميات الطبيعية وبدأت اللجنة بوضع الخرائط للمشروع وهو مهم جدا لأن المحمية تقع في وسط لبنان، وكان تبنى الوزير السابق طارق الخطيب مشروع اتحاد المحميات الطبيعية".وتمنى على جريصاتي "تبني المشروعين"، ودعا نواب القضاء إلى "تأمين الأموال لتنفيذ محافظة كسروان جبيل التي أقرت منذ سنتين بقانون".

جريصاتي

وألقى وزير البيئة كلمة قال فيها: "إنه يوم تاريخي يعني لي الكثير.المعنى الاول أنني في كسروان القضاء الذي أعطى الثقة الاولى لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأنقل إليكم تحياته وخصوصاً أنكم احتضنتم الرئيس ووثقتم به وساهمتهم في إيصاله إلى موقع الرئاسة ، وكان هناك احتمال أن يفاجئنا فخامة الرئيس بالجولة إنما الانشغالات لم تسمح له".

وقال " الرسالة الثانية أنني إخترت بدء جولتي من أصغر محمية في لبنان وهذه رسالة بأنه لا توجد لدينا محمية صغيرة أو كبيرة ، فكل المحميات مهمة ، وال 15 ولداً بالنسبة الي متل بعضهم البعض لا بل إن الصغير بحاجة الى عناية أكبر ، فالمحميات الكبيرة أقلعت وتبيّض الوجه ، وعلينا الاهتمام بالمحميات الصغيرة لتصبح بحجم الكبيرة .وستكون المحميات في اساس عملي الاستراتيجي كوزير للبيئة وسأكمل جولتي الى طرابلس ومن ثم الى صور ، وامامنا تحد كبير بزيادة عدد المحميات على مساحة الوطن، وليس وزير البيئة من سيزيد عدد هذه المحميات بل الشعب اللبناني ، واذا الشعب قرّر زيادة محمياته فالوزير هو رافعة ، فلنعمل بجهد لنوقف عمل الكسارات غير الشرعية ولنؤمّن ونحمي المحميات بقانون.فهناك قانون موجود منذ العام 2012 في مجلس النواب ، وكلّني أمل بأن المجلس النيابي الكريم سيصدر القانون هدية للشعب اللبناني بحيث يحمي المحميات وينظّمها ويزيد عددها، وسبق ووعدت بأنني سأترك الوزارة ولدينا أكثر من 15 محمية. الطريق أمامنا طويل ونستطيع أن ننجز الكثير لكسروان ولكل الأقضية بوجود نواب يؤمنون بأرضهم ومحمياتهم".وختم "أدعو كل اللبنانيين إلى زيارة المحميات التي ستكون مفتوحة أمام الجميع مجاناً اليوم، فإستفيدوا من هذا النهار # محميتي_حياتي".

عازار

بدوره، دعا عازار إلى المحافظة على البيئة، لافتا إلى أنه يتابع موضوع إنشاء محافظة كسروان جبيل، وقال: "أنجزت دراسة جديدة عن سبل إنشاء طابقين فوق سرايا جونية، ونأمل في أقرب فرصة بوضع الملف في عهدة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لكي يقر في موازنة 2019" .