3 مرشحين بوجه جمالي في طرابلس

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ارتفعت حرارة الحركة الانتخابية في طرابلس، بعد توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في طرابلس، الأحد 14 ابريل وفق النظام الأكثري.

ونشط تيار المستقبل لدعم مرشحته، التي طعن المجلس الدستوري بنيابتها، ديما جمالي، بعد تفاهم الرئيس سعد الحريري مع الرئيس نجيب ميقاتي.

ويتجه وزير العدل السابق اشرف ريفي لترشيح نفسه، وكذلك طه ناجي، الذي طعن بنيابة جمالي، وظهرت صور في احياء طرابلس الداخلية لسامر كبارة ابن شقيق النائب محمد كبارة، ما يقلل من فرصة جمالي باستعادة مقعدها النيابي بالتذكية.