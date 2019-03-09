بالفيديو - الغاء تاشيرة دخول اللبنانيين لأوكرانيا: ما هي الفائدة؟

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من خلال اجتماعات لجان الصداقة اللبنانية الاوكرانية ومنها لجنة الصداقة البرلمانية يحاول الطرفان ترسيخ العلاقة بين البلدين والسير قدماً في ملف إلغاء تأشيرة دخول اللبنانيين إلى أوكرانيا ، هذا المشروع الذي بادر الى انجازه السفير اللبناني علي ضاهر والاوكراني ايهور اوستاش أصبح في مراحله الاخيرة

لا شك ان لهذه الخطوة ايجابية بالنسبة لفتح أسواق استثمارية لبنانية جديدة لتصدير المنتجات والصناعات المحلية التي من المفترض أن تترافق مع تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين ، بالإضافة إلى ان الجامعات الاوكرانية تضم 1500 طالب لبناني سيستفدون من إلغاء تأشيره الدخول..