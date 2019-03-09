أقبل الصوم فأقبلوا إليه بغية وحدتنا في المسيح (بقلم جورج عبيد)

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بقلم جورج عبيد-

هذه الدنيا ملأى بالجراح والخصومات والانشقاقات والصراعات. أيعطى لنا في هذا الصيام أن نباشر في اتغيير ليكون الرب المبتغى الكلّ في الكلّ؟ هذا تحدّ كبير يبدأ بالإنسان نفسه، ويتوسّع نحو العالئلة والبيت ليتجّه أفقيًّا نحو كلّ إنسان ويرتفع بالإنسانية نحو وجه الله لنستقرّ فيه بعد جهاد كبير ونكون قد نلنا رضاه.

"ليس ملكوت الله طعامًا وشرابًا بل برّ ونسك مع قداسة". الإمساك عن الطعام ليس الهدف في هذا الصيام الذي نقبل إليه بفرح وسرور، بل هو الوسيلة لخلع جسم الخطايا البشريّة كما قال بولس الرسول، اي لإبطال عمل الشهوات والغرائز والشراهة في الجسد، أي لإبطال ما هو غير واع فينا يرمينا في الليل الدامس والحالك، فلنمت أعضاءنا التي على الأرض "الزنى والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة والطمع الذي هو عبادة وثن"، ولنطرح الكلّ كما قال بولس الرسول أيضًا: "الغضب والسخط والخبث والتجديف والكلام القبيح من أفواهكم. ولا يكذب بعضُكم بعضا بل اخلعوا الإنسان العتيق مع أعماله والبَسوا الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة على صورة خالقه حيث ليس يونانيّ ولا يهوديّ، لا ختان ولا قلف، لا بربريّ ولا اسكيثيّ، لا عبدٌ ولا حُرّ، بل المسيح هو كل شيء وفي الجميع"، وفي الرسالة التي تتلى في أحد الغفران: يقول الرسول الكريم أيضًا: "إِنَّ خَلاَصَنَا الآنَ أَقْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنَّا. قَدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ، فَلْنَخْلَعْ أَعْمَالَ الظُّلْمَةِ وَنَلْبَسْ أَسْلِحَةَ النُّورِ. لِنَسْلُكْ بِلِيَاقَةٍ كَمَا فِي النَّهَارِ: لاَ بِالْبَطَرِ وَالسُّكْرِ، لاَ بِالْمَضَاجعِ وَالْعَهَرِ، لاَ بِالْخِصَامِ وَالْحَسَدِ. بَلِ الْبَسُوا الرَّبَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ، وَلاَ تَصْنَعُوا تَدْبِيراً لِلْجَسَدِ لأَجْلِ الشَّهَوَاتِ" (رو12: 11-13).

يتأتى من هذا كلّه أنّ غاية الصيام أن تلبس المسيح وتحيا له وتتحرّك به، أي أن يكون هو سيد حياتك. أي أنّك إذا أبطلت حركة الشهوات فيك صار المسيح كلّ شيء. لا يفترض أن يعيق شيء حركتك ومسيرتك إلى وجهه الكريم لتراه مضيئًا أمامك في الفصح العظيم. ثمّة مساع يفترض بنا أن ننكبّ عليهما:

1-المسعى الأوّل شخصيّ. فالمسيح المبتغى إله شخصيّ يعني كلّ واحد وفرد منّا. في قراءتنا الروحيّة المستوحاة من كتابنا العزيز، يظهر المسيح في كلّ حركة وجوديّة حياة وسلامًا ومحبّة. يقلقني أن يتّجه قومنا إل الصيام ويبقوا على خصومات فرديّة أو عائليّة. بهذا المعنى ليس من صوم بلا إصلاح حقيقيّ ينطلق إليه كلّ إنسان من بعد تقييم جديّ. كان سقراط يقول: "أيها الإنسان إعرف نفسك" Toi Homme connait toi toi meme. الميزة الحقيقيّة إجراء تقييم جديّ وحقيقيّ بالأفعال والأعمال لكي يلج كلّ منّا أفعال الصلاح. ثالوث التقييم هو المحبة السلام والحريّة. المحبة التي تدنيك من كل واحد، وتدفعك نحو أعمال الرحمة والبرّ، وتجعلك مدركًا أنّ الاخر امتداد لك في الصداقة والأخوّة. السلام يبقيك هادئًا ومتصالحًا مع نفسك بتوازن كامل لتقدر أن تسالم الآخرين وتصالحهم، السلام يبطل كلّ عداوة حقيقيّة كما أبطل المسيح الموت بالصليب وداسه أنه حياة الإنسانية وقيامتها وسلامها. والحريّة تنبع من احترام الفرد لذاته ولكلّ من هو ليس منه في العقيدة والإيمان والدين والفكر، أو حتى لو كان منه. فالحريّة عكس الإباحة جسديّة كانت أو فكريّة، لأنه إن فهمت بمعناها الحقيقيّ ندرك أنها تسكب فينا حقّ المعرفة والإبداع والعطاء والخيار، وتتيح لنا أن تقول ما نشاء بفهم ودقّة باحترام كليّ لحق الآخر بالحرية والمعرفة، بنباهة وكبر وعفّة قلب وعقل ولسان من أجل تكميل البنيان. فالإيمان مع ما يرافقه من خيارات بشريّة بآفاقها الفكريّة والسياسيّة والإيديولوجيّة لا يؤتى بالفرض والقسر والعسف. لقد أدرك الإسلام ذلك فأوصى الرسول بالشورى والجدال، وفي المسيحيّة قال المسيح وهذا ما سنقرأه في الأسبوع الثالث من الصوم: "ما أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني" وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية نقرأ: "من أنت يا من تدين عبدًا أجنبيًّا إنّه لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنّه سيثبت لأنّ الله قادر على أن يثبتّه" (رو12: 14). في نهاية هذا المسعى لا بدّ وأن ندرك بأنّه إن ثبّتنا أنفسنا في اٌيمان ووضعنا أنفسنا بين يديّ الله وأمسينا كلمات نطقها ولا يزال ينطقها بحبّه فإنّنا نبني مع كلّ آخر من خلال المسعى الشخصيّ علاقة أفقية تلتقي في الله لا سيّما بالمحبة وعمل الخير، وارتضاء السلام.

2-المسعى الثاني عائليّ: لقد ثبت عقم الحلول في البنيان العائليّ ليس فقط في المسيحية بل في كل الأديان. غير ان الزواج المسيحيّ يتقدّس بحضور الله فيه وعمل الروح القدس وينطلق بادئ ذي بدء من الحب الجامع. لماذا ينتهي الحبّ من بنياننا وتتصحّر الدنيا من حولنا؟ لماذا الأسرة تتبعثر ويتيه الأولاد في المجهول؟ ألا يعني لأنّ الكبرياء والبطر والشموخ الفارغ أعمى العيون عن الحقيقة، ولأن العناد الفارغ أوصل إلى الانشقاق؟ المؤسسة العائليّة سعي بشريّ بين رجل وامرأة التقيا وتعاهدا بعضهما بعضًا ومضيا إلى سرّ الوحدانية، وحدانية الجسد والروح أي وحدانية الكيان. يتأسس هذا الكيان على الفهم المتبادل والرضى المشترك، ويحنو إليه الله ويتنازل ويتجلّى فيه ليخاطب نفسه مع كل انعطافة والتماس. ليست الحياة الزوجية عند الرجل أو المراة ترفًا، لأنّه متى حلّ الترف وهيمن البطر بطلت روحية هذه الحياة وانتفت قيمها ومبادؤها. ما يؤلم في الحقيقة هو كثرة طالبي الطلاق كأن تقول المرأة رجلها أو العكس "مش عاجبك روح طلّق أنا هيك". من يظهر كلامًا كهذا ينسى قدسية ما أعطي الزوجان في سرّ الزواج، وهو أن يكونا هيكلا لله يتحرّك بحنانه. أمست عبارة الطلاق سهلة وننسى أن ثمّى أولادًا لا تتمزّق نفسياتهم بسبب الانقسامات أو استعمالهم موادّ للتحريض والتحريض المباشر متّكئين على ضعفهم وعدم قدرتهم على التعبير ليتحوّل الكبت عندهم فيما نقمة وتمرّدًا. ثمّة خلل سببه أنّ الكنيسة غائبة بالكليّة عن هذه المسألة إلاّ فيما نذر. والأمر الآخر أنّنا تركنا الله جانبًا واتجهنا نحو مصالحنا. لي صديق يعيش خلافًا محتدمًا مع زوجته. التقيا قبل ذلك على الحبّ والوداد، وجمعتهما الكنيسة إلى حالة واحدة. كلاهما يجيئان من إيمان واحد، ومع الوقت نشأ خلاف بسبب ما رأته السيدة عيبًا في رجلها ثمّ تراكم العيب عند الزوجين إلى حدود الانفجار وطلب الطلاق، علمًا أن صديقي أخلص لزوجته وأولاده وبذل ولا يزال كل ما عنده من أجل سعادة العائلة. هذا دعا زوجته ومع ولوجنا الصيام إلى الغفران المتبادل وبناء حياة جديدة، على قاعدة ما قاله الرسول الأكرم بولس: "ها الأشياء العتيقة قد مضت فكل شيء قد صار جديدًا". ألا يمكن للصيام أن يكون منطلقًا للمصالحة وتجديد الحياة العائليّة وتحويلها إلى كنيسة صغيرة؟ أحبّوا الله من كل قلوبكم وأبطلوا الانقسامات، إذهبوا إليه بالصيام حتى تكون قيامته منطلقًا لنهضة جديدة نؤتاها من فوق.

3-المسعى الثالث كنسي. معظم كنائسنا ابتلعتها الانقسامات بسبب شبق المال واندراجها في الرأسمالية المتوحّشة أو صارت أداة طيعة بأياد استخباريّ تحركها لمزيد من التمزّق لا سيّما ما يحدث في عالمنا الأرثوذكسيّ. قلب الكنيسة سواء كانت أرثوذكسيّة إنجيل المحبة، والله محبة. إنّه الشريعة الوحيدة الضامنة لحياة المسيحيين وديمومتهم بالفكر الحقيقيّ الصافي المعترف بالمسيح إلهًا تامًا وإنسانًا تامًا والمكرِّم لوالدة الإله والملتمس شفاعة القديسين. لماذا نقيم بونًا واسعًا ما بين الخطاب والحقيقة، لماذا لم نفهم أن الله يريدنا على وحدته الثالوثيّة فيما الكبرياء يقود إلى تمزّق الله بنا؟ بحسب الطقس الأرثوذكسيّ وقبل ولوجنا هذا الصيام لأقمنا آحادًا تهيئنا للصوم، وهي الفريسيّ والعشار والابن الشاطر وأحد الدينونة وأحد الغفران. لقد كانت تلك الآحاد علامات مشيرة إلى أن إقبالنا إلى الصيام لا يسوغ إذا لم نتب إلى وجه الفادي الحبيب. قلت ليس الانقطاع عن اللحوم والبياض هدفًا هو الوسيلة لنقاوة أبداننا وحقولنا ونفوسنا حتى تصير بيتًا للرب. ليست الدينونة على الأكل والشراب، بل هي على أفعال الرحمة والغفران، والدينونة ليست في مكان قصيّ بل في هذا العالم. كل انشقاق في البشر في الكنيسة في الزوجية دينونة قويّة لنا، لأننا لم نغفر ولم نحب ولم نرحم، لأننا لم نعش المسيح ونجعله سيدًا على حياتنا. يخطئ من يقول بأن الرب لا يدننا الآن. ماذا تفعل الكنيسة، ماذا تفعل الأسرة، ماذا يفعل الأشخاص لكي يبقى المسيح فينا؟

الصيام هو المنطلق الحي لتعود الكنيسة إلى إنجيلها، والعائلة إلى علّة تكوينها، والأفراد إلى معنى وجودهم. المسيح ينتظرنا في آلامه وموته وقيامته الحالة فينا. لا تقتلوا المسيح بكلّ كبرياء وغضب، لا تكونوا كاليهود الذين أبغضوه بلا سبب. إجعلوه حياتكم، والبسوا المسيح ليضيء لكم بحبّه العظيم فتلتمسوا الضياء بعد توبة وغفران يوم العيد الكبير.