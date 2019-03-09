خمسة جرحى في جزين

A + A -



أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في جزين كلودين نحاس، أنه حوالي 13,30 من بعد ظهر اليوم، وقع حادث سير في بلدة الجرمق- قضاء جزين، بين سيارة رباعية الدفع من نوع "هوندا CRV" لون اسود تحمل اللوحة رقم160697/ص يقودها المواطن حسن جميل دقيق من برج البراجنة وبرفقته غادة وجواد محمود فهدة، و"بيك اب" نوع "هيونداي" لون كحلي يحمل اللوحة رقم 253393/م يقوده حسن مرعي خالد وبرفقته ابنته منال، وقد أصيبوا جميعا بجروح وكسور، ونقلهم مسعفو الصليب الأحمر إلى مستشفيات النبطية للمعالجة.

وتولى عناصر مخفر الريحان التحقيق بالحادث.