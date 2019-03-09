أيها اللبنانيون.. لا تسلكوا هذه الطرقات غداً

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"ستقوم بلدية الدكوانة بأعمال صيانة وتركيب الانارة على الطريق الممتد من ساحة الدكوانة- النافعة وصولا إلى الصالومي، وذلك اعتبارا من الساعة 6,00 لغاية الساعة 14,00 من تاريخ 10/3/2019.

ستؤدي هذه الأشغال إلى منع السير على الطريق المذكور وتحويله إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

لذلك يطلب من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للزدحام".