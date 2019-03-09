توقيف عصابة سرقة وضبط كمية من الحشيشة والكبتاغون

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بتاريخ 5/3/2019 توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الاقليمي، حول اقدام المدعو: ع. ر. ( مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) على سرقة مولد كهربائي من محطة الناصرية.



نتيجة الرصد والمتابعة و بناء لاشارة القضاء المختص، تم توقيفه في بلدة تمنين.



بالتحقيق معه بحضور مندوب الأحداث اعترف بادىء الأمر بإقدامه على مساعدة شخصين على سرقة مولد كهربائي في محلة الناصرية بالكسر و الخلع. ثم عاد واعترف بقيامه بعدة سرقات برفقة الشخصين المذكورين بينها سرقة كابل كهربائي و كابلات و رادياتورات و بطاريات و مازوت و غيرها، من ضواحي زحلة، وهما:



م. أ ( مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)

س. ط. موقوف لدى مفرزة زحلة القضائية ( موقوف لدى مفرزة زحلة القضائية ) .

تم توقيف م. أ. و باستماعه انكر ما نسب اليه وفاقاً لإعترافات الاول، لكن بعد مقابلتهما اعترف باشتراكه معهما بعدة سرقات.



و ضبط بحوزة م. أ. كمية من حشيشة الكيف و الكبتاغون وورق لف السجائر، معترفا بتعاطيها.



لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين تعرضوا لسرقات مماثلة الاتصال بمفرزة استقصاء البقاع على الرقم 08/811429 او الحضور الى مركز المفرزة الكائن في سراي زحلة.



تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.