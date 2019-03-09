وزير البيئة من زحلة: طريقنا طويل ولا يمكننا بليلة تسكير 40 سنة من الفراغ والإخفاقات ولكن علينا أن نبدأ

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وطنية - أقامت بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، مأدبة غداء على شرف وزير البيئة فادي حريصاتي، في فندق "كريستال قادري الكبير"، حضره النواب: ميشال ضاهر، قيصر المعلوف، أنور جمعة وعاصم عراجي، السفير الفرنسي برونو فوشيه، المطرانان عصام يوحنا درويش وجوزف معوض، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، عدد من رؤساء بلديات المنطقة والفاعليات والإعلاميين.



زغيب



ورحب رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب ب"الوزير الشاب المندفع فادي جريصاتي"، مؤكدا أن "لنهر البردوني الأولوية في زحلة بيئيا"، لافتا إلى أن "سكان المناطق المجاورة، يرتوون من نفس المياه، ويتنشقون الهواء ذاته. من هنا ضرورة التعاون لإنقاذ البردوني مع الحفاظ على الصناعة".



"أما بالنسبة لتلوث الهواء، ونسبته المرتفعة جدا في زحلة"، فأكد زغيب أن "الحل بات قريبا، من خلال النقل البلدي الصديق للبيئة، الذي تسعى البلدية لتنفيذه، بالتعاون مع AFD"، مذكرا ب"تجربة زحلة الصحية والبيئية من ناحية المطمر الصحي"، متمنيا على "جميع المسؤولين والسلطات، التعاون للوصول إلى بيئة نظيفة".



جريصاتي



من جهته، أكد جريصاتي في كلمته، أن "زيارة زحلة مهمة جدا ولها معان كثيرة"، وقال: "أفتخر أن أكون من مدينة، أخذت مبادرات، وتستقل عن الإدارة المركزية، في كثير من المحطات، وتجربة بلديتها في هذا الإطار، يجب أن تتمثل بها سائر البلديات"، مشددا على أن "المواطن هو أول مسؤول اتجاه البيئة، أما المسؤول الثاني، فهو البلديات، التي بحاجة إلى مساعدة، ولكن عليها مسؤوليات أيضا"، مؤكدا "ستتكاتف وزارتا البيئة الصناعة وغيرهما معا، لنحمي المصانع، ولكن مع الحفاظ على الشروط البيئية".



وختم "إن الدولة وهيبتها عادتا، رغم قلة الثقة بهما. طريقنا طويل، ولا يمكننا بليلة تسكير 40 سنة من الفراغ والإخفاقات، ولكن علينا أن نبدأ".