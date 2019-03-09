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فضل الله: ماضون في هذا المسار..وأهداف أساسية تحققت

9
MARCH
2019
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أننا "نعاني اليوم في لبنان من مجموعة أزمات، من بينها أزمات في القطاع التربوي، علما أننا في حزب الله واتحادات البلديات، نقوم بورشة عمل لدعم المدرسة الرسمية بالدرجة الأولى، تماما كما ندعم الجامعة الوطنية، لأن هذين الصرحين هما موئل الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط العالية في المدارس أو الجامعات الخاصة".

كلام فضل الله جاء خلال رعايته حفل فطور أقامه اتحاد بلديات بنت جبيل لمعلمي ومعلمات المدارس التي تقع ضمن نطاق الاتحاد بمناسبة عيد المعلم، وذلك في مدينة بنت جبيل.

ولفت إلى أننا "ناقشنا بالتفصيل في لجنة المال والموازنة واقع القطاع التربوي على ضوء النقاش في التوظيف من خارج الأطر القانونية وجرت مناقشة تخفيف العبء عن البلديات في الانفاق على المدرسة الرسمية نتيجة ضعف تمويل الحكومة، وهذا ما سنتابعه لدى الجهات المعنية، وكذلك أنهينا في المجلس النيابي بالأمس إقرار قانون يتعلق بحقوق معلمين يستحقون سلسلة الرتب والرواتب ولم تصل إليهم هذه الحقوق جراء اختلال في التوقيت بين دخولهم إلى العمل وإقرار السلسلة".

وأشار الى "أن مال الدولة شحيح اليوم ويحتاج إلى تقشف شديد في كل موارد الانفاق التي لا حاجة ولا ضرورة لها، ونحن سنقف في طليعة أولئك الذين يسعون الى الحد من هذا الانفاق، ولذلك فلا يتوقعن أحد أن تسير المطالب المالية الآن، لأنه من المفترض أن يكون هناك عصر للنفقات، ونحن كان لدينا موقف واضح، بأن هذا الترشيد للانفاق، لا يجوز أن يكون على حساب الفئات المحدودة الدخل، ولا على الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وختم فضل الله: "أننا ماضون في هذا المسار الذي تحققت فيه أهداف أساسية في المرحلة الأولى، وأن كل ما صدر من ضجيج لا يغير حرفا من أحرف قرار حزب الله، والذي عاش وتابع المراحل الماضية لمسيرة حزب الله، يعرف أننا عندما نواجه تحديا أو صعوبة ما، فلا نتراجع ولا نغير رأينا الذي نقتنع به تماما، وفي الحقيقة، هذا لا يعود علينا بالفائدة كفريق أو جهة سياسية، وقد يسبب لنا المشاكل، ولكن يعود بالفائدة على كل البلد".

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