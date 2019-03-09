تأمين الكهرباء لاضاءة المتن السريع 24 على 24 كنعان: عهد الانماء والحقوق بلا سياسة وكيدية ولن نسكت عن التقصير بو صعب: جهد كنعان اعطى ثماره ونحن فريق عمل واحد من أجل هذا القضاء

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بعد متابعة المشروع بكل مراحله منذ العام 2016، قال أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان " اليوم نحتفل باضاءة أوتوستراد المتن السريع 24 على 24، والتي كان يفترض حصولها في وقت سابق، حيث مرّ الملف ببعض العرقلات، في ضوء المدّ والجذر الذي حصل في شؤون الدولة، والوقت الذي تطلّبه تأمين الاعتمادات".

الاحتفال الذي اقيم عند غرفة محطة تحويل الكهرباء في نهر الموت-أول المتن السريع، حضره وزير الدفاع الياس بو صعب وقائمقام المتن مارلين حداد ورؤساء البلديات المعنية الجديدة البوشرية السد ، الفنار، بياقوت، بصاليم، مار شعيا، برمانا، بيت مري، نابيه، العيون، قنابة برمانا، ورومية ومخاتير هذه البلدات، ومأمور نفوس المتن ريشار أبي خليل ورئيس رابطة مخاتير المتن سعيد متري وامين سرّ الرابطة عصام بو جودة ، ورئيس دائرة الطرق في مجلس الانماء والاعمار المهندس غسان خير الله ورئيس مصلحة جبل لبنان في مؤسسة كهرباء لبنان رالف قصير ورئيس دائرة بعبدات ميلاد رزق الله والشركة المتعهدة "متى وشركاه".

كلمة كنعان

وقال كنعان في كلمته "هذا العهد هو عهد الانماء الفعلي والجدّي، وقد تابعنا الملف على المستويات كافة، من مجلس الوزراء الى الانماء والاعمار والبلديات، وكنا جميعاً حريصين كنواب للمنطقة ضمن التكتل على أن هذا الاوتوستراد الحيوي الذي تحصل عليه حوادث سير وسرقات، يجب ان يضاء وتنتهي الأعمال فيه".

واشار كنعان الى أن " تأمين الكهرباء لهذا الأوتوستراد سيتم 24 على 24 من خلال الخط المرتبط بسجن رومية، ولا تزال هناك مرحلة أخيرة سينتهي مدّ الكابلات المخصصة لها وصولاً الى بعبدات خلال 25 يوماً"، وقال " نشكر كذلك الشركة المتعهدة متى وشركاه الذي عملوا بوتيرة جيدة كالعادة، وسنستكمل الأعمال بالوتيرة نفسها بالتعاون مع البلديات، والمتن محروم على غرار كل المناطق، وسنكون جدّيين بالتنفيذ، وسنصفق لكل من يضيء شمعة وينجز بعيداً من اي خلفية سياسية، ولن نسكت على أي تقصير يتعلّق بهذا القضاء، خصوصاً ان هناك طرقات تحتاج لتنفيذ، وننتظر اقرار الاعتماد المخصص لطريق المتن السريع العطشانة، ولبعبدات بشلاما، والجزء الثالث من المتن السريع رومية".

وأكد كنعان "ان هذا الانماء ليس منّة من أحد، ومهما فعلنا سنبقى مقصرين لنرد بعض الحقوق لناسنا"، وقال " نتشكر كل الموجودين، ونعاهدهم أن لا كيدية، وكرامة أهلنا وسلطاتنا المحلية من كرامتنا، فعدالة نعم، ولكن لا كيدية، فهذا العهد، هو عهد الرئيس ميشال عون والتغيير والاصلاح بالأساس، ولبنان القوي سيكون الى جانب التغيير والاصلاح. والمتن الشمالي في رقبتنا وسنتابع حاجاته مع البلديات بمعزل عن اي خلفية سياسية او قناعة حزبية ، خصوصاً ان الانماء واجب".

وشدد على أن "القوانين ستطبق بحسب الأصول، وان لا سياسة في الانماء، فالانماء لجميع المتنيين"، وقال "عين فخامة رئيس الجمهورية ساهرة على كل المشاريع".

وأكد كنعان انه " لولا رفضنا للتسويات منذ عشر سنوات لما كانت هناك حسابات مالية اليوم، ولولا اصرارنا على الموازنات لما كانت هناك موازنات بعد 12 عاما"، وقال " اصرارنا على العدالة، سيؤدي الى عدالة فعلية لا انتقائية ولا سياسية".

كلمة بو صعب

كما كانت كلمة للوزير بو صعب قال فيها "كلمة حقّ تقال ان النائب ابراهيم كنعان عمل طويلاً على هذا المشروع، وعندما كان البعض ييأس، فهو من الشريحة التي لا تيأس، والجهد الذي قام به اعطى ثماره".

اضاف " نحن فريق عمل انمائي واحد نعمل من أجل المتن الشمالي، ويدنا ممدودة لكل الأفرقاء، حتى الذين لا نلتقي معهم بالسياسة، لأن مصلحة الانماء تعلو على المصالح السياسية".

وتابع "طريق بعبدات بشلاما باتت في مرحلة التلزيم، وان شاء الله سنفتتحها قريباً مع النائب كنعان، وستصل قريباً الى زحلة، لأن الانماء اولوية في هذا العهد، وسندل بالاصبع على من يعرقل ونحاربهم كما الفاسدين، وكما عمل النائب كنعان جدّي في المال والموازنة، كذلك في الانماء، وسنكون معه جنباً الى جنب".