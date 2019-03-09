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باسيل زار معهد الصفدي في طرابلس وتمنى تعميمه على المناطق اللبنانية كافة

9
MARCH
2019
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وطنية - زار وزير الخارجية جبران باسيل "معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل" التابع ل "مؤسسة الصفدي" في طرابلس، حيث استقبله رئيس المؤسسة الوزير والنائب السابق محمد الصفدي. 

وجال باسيل على أقسام المعهد واطلع بشكل دقيق على البرامج التي يطبقها في حقل التدريب المهني المعجل وآليات العمل ضمن هذه البرامج، كما استمع الى شرح مفصل من الصفدي وفريق عمل المعهد حول كيفية تطبيق البرامج والسعي لملاءمتها مع سوق العمل وكيفية الحاقها بخطوات تساهم في انخراط الشباب ومساعدتهم على تأمين فرص العمل.

وأبدى باسيل إعجابه بفرادة هذا المعهد من حيث تنوع مناهجه التدريبية ومطابقتها للواقع إضافة الى التميز التقني الذي يعتمده في تحضير الشباب ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل في ظل الازمة التي يمر بها لبنان. وتمنى "أن يعمم هذا المعهد - النموذج على كل المناطق اللبنانية خصوصا في ظل استحداث وزارة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والتي تتولاها فيولات الصفدي". 

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