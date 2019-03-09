شجار بين طيار ومساعده يرجئ رحلة من مطار رفيق الحريري

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وقع أمس الجمعة، شجار بين طيار ومساعده على إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية في مطار رفيق الحريري الدولي، أدى الى إرجاء الرحلة.



وقد وقع الشجار أثناء رحلة قادمة من اسطنبول إلى بيروت، الأمر الذي أخّر عودتها إلى اسطنبول، كما أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين في حديث لصحيفة "دايلي ستار".



من جهته، نفى إبراهيم أبو علاوه، نائب مدير المطار، التقارير التي تفيد بأن الرحلة تأخرت عن الإقلاع.

وفي سياق متصل، لفت ممثل الخطوط الجوية التركية الى إنهم لا يستطيعون التعليق على الشجار على الفور، بحسب "دايلي ستار".

المصدر: The Daily Star