هيئة قضاء بعبدا- زيارة لمدير عام مؤسسة مياه بيروت جان جبران

A + A -

استكمالا للجولة السابقة قام وفد من هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر بزيارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الاستاذ جان جبران وفريق العمل المكلف بمتابعة الملفات الانمائية في القضاء المتعلقةبالوصلات والنواقص في شبكات المياه الجديدة في بلدات بطشاي،كفرشيما،وادي شحرور السفلى،زندوقا،القصيبة،الكنيسة،ودير الحرف وتم الاتفاق على المعاينة الميدانية من قبل الفريق الفني التابع للمؤسسة بالتعاون مع لجنة الخدمات في هيئة القضاء. والعمل على دراسة موضوع اشراك بلدة فالوغا في سد القيسماني، وايجاد تسوية لبلدة عين موفق وصيانة الشبكة.وقد أبلغ الاستاذ جان جبران الوفد أنه تم تركيب محطة chlorine system ضمن شبكة المياه التي تغذي بلدة عاريا حيث تصبح المياه صالحة للشرب.