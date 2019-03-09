وزير الصحة جال في مستشفى الهراوي الحكومي: عملي ليس بسياسي وسنستكمل النقص في التجهيزات

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جال وزير الصحة اللبناني جميل جبق على أقسام مستشفى الهراوي الحكومي، بحضور نواب زحلة سيزار معلوف، عاصم عراجي، سليم عون وجورج عقيص وتفقد اقسام المستشفى واطلع على سير عملها. وخلال اجتماع مع مجلس ادارة المستشفى، قال الوزير جبق “سنعمل على استكمال النقص في التجهيزات اولا وبعدها سيتم الافادة من الاطباء لسد حاجة المستشفى وخاصة ان البقاع يزخر بالطاقات الطبية”.

وأضاف “سنقدم ميزانية وزارة الصحة وفق السقف المفتوح للمستشفيات الحكومية وسنضع قوانين لاصلاح القطاع الاستشفائي بما يحفظ للبنانيين حقوقهم، فنحن لا نعمل بالسياسة وعملي ليس بسياسي”، واعداً بفتح قسمي التمييل والقلب المفتوح وجهاز الـ MRI”. ثم عقد الوزير جبق مؤتمراً صحافياً أكد فيه “اهمية نجاح المستشفى ادارياً، فهي غير مديونة بتاتاً وعملها ممتاز ينقصها معدات وتجهيزات وستكون اولى المستشفيات على سلم اولويات التأهيل”. وردا على هواجس الموظفين حول رواتبهم وتقاعدهم، اجاب جبق “إن رواتبهم ليست من الدولة، فالمسشفيات الحكومية ادارة خاصة لمؤسسة عامة”، واعداً بـ “طرح الهواجس”.