المطران درويش استقبل وزير الصحة العامة‎

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق في مطرانية سيدة النجاة في زحلة بحضور النواب سليم عون وعاصم عراجي، النائب السابق انطوان ابو خاطر، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، المدير العام في مجلس النواب كريستين زعتر معلوف، السفير ايلي الترك، مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزيف الحلو، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، الجهاز الإداري والتمريضي والأطباء في مستشفى تل شيحا وعدد من الكهنة والمدعوين.

والقى المطران درويش كلمة رحّب فيها بالوزير جبق فقال :

"مطرانية سيدة النجاة تشعر اليوم بفرح وغبطة باستقبال معالي وزير الصحة جميل جبق فأهلاً وسهلاً. سيدة النجاة وزحلة ترحبان بك اليوم في هذه الجولة البقاعية التي تقوم بها.

مطرانية سيدة النجاة تأسست في القرن الخامس في عنجر ثم انتقلت الى الفرزل، وفي اوائل القرن الثامن عشر انتقلت الى زحلة. نحن اليوم في اطار التحضير للذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير من زحلة، والمطران مغبغب مطران الأبرشية وسلفي هو الذي عمل وناقش وبحث وشدد على ان تلحق الأقضية الأربعة: زحلة، بعلبك، حاصبيا وراشيا بدولة لبنان الكبير، التي اعلن قيامها من زحلة.

نرحب بك معالي الوزير كأخ وصديق ونضع كل امكاناتنا بتصرف وزارة الصحة.

واستقبلك بصفتي رئيس مجلس ادارة مستشفى تل شيحا، وانا مطّلع على جهودك الكبيرة والعظيمة جداً في القطاع الصحي في لبنان، أحب الأطباء والممرضات والجهاز الإداري ان يكونوا معنا في استقبالك، لنشكرك على جهودك لإنماء القطاع الصحي في لبنان. نتمنى ان يصار في عهدك الى تطبيق البطاقة الصحية لكل اللبنانيين، وهكذا تكون الدولة تحضن المواطنين كأولادها."

وفي ختام كلمته وجه المطران درويش تحية الى مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة، الدكتور جوزيف الحلو شاكراً اياه على جهوده، وقدّم للوزير جبق هدية تذكارية

الوزير جبق رد بكلمة شكر فيها المطران درويش على حفاوة الإستقبال فقال :

" اشكر سيادة المطران على ترحيبه في قلب مطرانية زحلة سيدة النجاة، وقد أخجلني.

نحن اليوم نقوم بجولة في زحلة والبقاع الغربي، وكان من المستحيل متابعة الجولة دون الحصول على بركة من سيادة المطران، والإستماع الى المطالب الصحة التي من الممكن ان نحققها في هذا القطاع في منطقة زحلة والبقاع الغربي. شكراً للعاملين في القطاع الصحي. "

وفي اجابة عن اسئلة الصحافيين حول رفق السقوف المالية وتسديد المستحقات للمستشفيات الخاصة فال الوزير جبق :"

القطاع الإستشفائي الخاص في لبنان هو شريك مهم لوزارة الصحة، لأننا بدون القطاع الخاص لا يمكننا الإستمرار. هناك 85 في المئة من مستشفيات لبنان هي خاصة، واطلعني سيادة المطران على المبالغ المستحقة للمستشفى من وزارة الصحة وانشاءالله مع صدور الميزانية سندفع المستحقات كلها."