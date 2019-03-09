بهذه الكلمات توجهت نجوى كرم للمعلّم في عيده

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في عيد المعلّم الذي يصادف اليوم كتبت الفنانة نجوى كرم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"المعلّم مش بس بيذكّرنا بالكتاب بيذكّرنا بالطفولة والمستقبل اللي بيخلّينا قدّام ثقافتنا أو نَدَمنا. بكرّمك يا معلّمي وبقلّك قدّيش إلك فضل عالمجتمع #عيد_المعلم".

يذكر ان الفنانة نجوى كرم طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان "الليلة ليلتنا" وصورتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، وحمل الكليب توقيع إبن شقيق نجوى المخرج كرم كرم.

الأغنية من كلماتها، وألحان سهيل فارس، وتوزيع طارق عاكف.

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