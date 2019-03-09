لبنان استمتعوا بالشمس.. الطقس سيتبدل بدءاً من هذا الموعد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة وتشكل بعض الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال والداخل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا مع ااحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة وتشكل بعض الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، كا يتكون بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية المسائية.

- درجات الحرارة على الساحل من 6 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الأرز من -3 الى 7 درجات، وفي الداخل من 2 الى 17 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها من10 الى 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي:1029 HPA أي ما يعادل: 772 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 57:05 ساعة غروب الشمس: 41:17