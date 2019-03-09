حيوية حكومية

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اكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الاسبوع المقبل سيشهد تفعيلاً للنشاط الحكومي حول ملف التعيينات إنفاذاً لوعد رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه سيوضع على نار حامية في وقت قريب، بالتوازي مع خطوات تصبّ في إعادة ترميم الموقف اللبناني من مؤتمر «سيدر»، الذي لمس القيّمون على هذا المؤتمر تصدّعاً واضحاً فيه، دَفعهم الى الاعلان صراحة انّ لبنان ليس جدياً حيال الالتزام بمتطلبات سيدر، وما زال يسير في الاتجاه المعاكس له.

وبحسب المصادر انه على الرغم من انّ ارتدادات سيدر دخلت في الاطار السلبي، فإنّ رئيس الحكومة حريص على التمسّك بـ»سيدر» بوصفه محطة فرج للبنان. وبالتالي، فهو ماض في إثبات انّ لبنان جدي جداً في الالتزام بما هو مطلوب منه ويسلك الطريق الذي رسمه لنفسه منذ «سيدر»، عبر الذهاب الى إصلاحات واتخاذ خطوات وقرارات وإجراءات، حتى ولو كانت غير شعبية.