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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 09-03-2019

9
MARCH
2019
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البناء


كواليس
قالت مصادر عراقية إنّ المؤشرات المرافقة للمعركة ضدّ داعش تشير إلى نوايا إطالتها وتجديد زخم داعش لتبرير جعلها ممتدّة في الزمان والمكان بعدما استشعر الأميركيون تسارعاً في المطالبة بإنسحابهم من العراق مع الإعلان عن قرب نهاية المعركة ضدّ داعش، وتوقعت المصادر أن يكون لتهريب مقاتلي داعش من مناطق القتال الحالية بداية لفتح معارك جديدة في مناطق مختلفة في سورية والعراق...

الجمهورية


يستقصي أحد السفراء البارزين بعيدًا من الأضواء حول ما يمكن عمله لإحياء مبادة ملف حسّاس حيث لم تنجح حتى الساعة بوضع آلية ليصبح مقبولاً من الأفرقاء.

يقول وزراء أنها المرة الأولة التي يرون فيها ضرورة لوضع حدّ للتسريب من جلسات الحكومة معتبرين أن هناك مصلحة عليا في عدم نقل بعض ما يجري على طاولة مجلس الوزراء نتيجة إصرار البعض على تقصير عمر الحكومة.

اللواء

همس
يدور لغط واسع حول مشروع غير مريح يحمله معه دبلوماسي أميركي خلال أيام، من شأنه أن يؤثر ربما سلباً على توازنات الاستقرار؟

غمز
قال أحد الوزراء ان مسؤولاً رفيعاً احتوى إشكالاً في الجلسة الثالثة، على خلفية عدم الأخذ بالمعايير في التعيينات.

لغز
يستعد قضاة لمرحلة صعبة من الملفات المربكة، والتي تحتاج لساعات من التدقيق والتمحيص جلاء للحقيقة، وبعيداً عن الحسابات السياسية.

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